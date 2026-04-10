10日未明にかけての荒れた天気…思わぬ影響が出ています。下松市の中学校給食センターに雨水が流入…電気設備が故障するなどし市は、市内の中学校3校の給食を13日から5日間中止するとしています。下松市中学校給食センターによりますと10日午前、給食の調理をしようとしたところ室内に雨水が流入し電気設備が故障していたほか衛生上の問題もあることが確認されました。未明にかけての大雨で屋上バルコニーに溜ま