【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の廣瀬智紀（39）が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日に離婚を発表した元妻で女優の川栄李奈（31）へ感謝の言葉をつづった。【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ◆廣瀬智紀、川栄李奈へ感謝同日に離婚を発表した廣瀬と川栄。廣瀬は「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告