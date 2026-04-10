離婚発表の廣瀬智紀、元妻・川栄李奈に「心より感謝」子どもたちにも言及
【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の廣瀬智紀（39）が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日に離婚を発表した元妻で女優の川栄李奈（31）へ感謝の言葉をつづった。
【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ
同日に離婚を発表した廣瀬と川栄。廣瀬は「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告し、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄へ感謝の言葉をつづった。
さらに「彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と断言。最後には「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります。これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と締めくくった。
廣瀬は、2019年に川栄との結婚および川栄の妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ
◆廣瀬智紀、川栄李奈へ感謝
同日に離婚を発表した廣瀬と川栄。廣瀬は「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告し、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄へ感謝の言葉をつづった。
◆川栄李奈＆廣瀬智紀、2019年に結婚発表
廣瀬は、2019年に川栄との結婚および川栄の妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】