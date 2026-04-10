長年にわたって安全運転に努め、無事故無違反のトラック運転手をたたえる表彰式が前橋市内で行われました。 これは長年にわたって安全運転に努めたトラック運転手に贈られるもので、毎年この時期に行われています。１０日に前橋市の県交通運輸会館で行われた表彰式では１５年以上、無事故無違反の２８人に金賞が送られました。 金賞の受賞者を代表して関東隆商運輸の菅野幸吉さんに県警の丸山潤本部長から表彰状が手渡されまし