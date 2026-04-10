（東京中央社）東京都内の衆議院第1議員会館で9日午後、台湾の半導体産業の半世紀に及ぶ歩みを記録したドキュメンタリー映画「チップ・オデッセイ 台湾の賭け」（原題：造山者）の上映会が催され、日本の国会議員ら50人超が観賞した。親台派の超党派議員でつくる国会議員連盟「日華議員懇談会」の会長を務める古屋圭司衆院議員（自民党） があいさつに立ち、同作では台湾が困難な状況の中で、いかに世界における中核的な地位を築き