Google Pixel 10aの発売に合わせ、スマートフォン（スマホ）アクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」から「Made for Google」公式認定を受けた専用ケースとガラスフィルムが発売されている。Amazon公式ストアを中心に販売。Pixel 10aのデザイン性と安全性を両立したラインアップだ。●Pixel 10aに最適化された安心設計Spigenは19年以上にわたってスマホアクセサリーを手がけてきた実績がある。Googleが定める厳格な品質