＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季日本初出場の渋野日向子だが、前半はノーバーディ・2ボギーと苦戦。2オーバー・77位タイでハーフターンしている。【写真】人気急上昇中18歳ルーキー・伊藤愛華6アンダー・単独首位に稲垣那奈子。1打差2位に小林光希、2打差3位タイには大出瑞月とルーキーの倉林紅が続