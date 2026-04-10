＜速報＞渋野日向子は2オーバー苦戦 バーディ奪えずハーフターン
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季日本初出場の渋野日向子だが、前半はノーバーディ・2ボギーと苦戦。2オーバー・77位タイでハーフターンしている。
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6アンダー・単独首位に稲垣那奈子。1打差2位に小林光希、2打差3位タイには大出瑞月とルーキーの倉林紅が続いている。渋野と同組の小祝さくら、竹田麗央はそれぞれ3アンダー・5位タイ、2アンダー・15位タイ。岩井明愛・千怜姉妹は1アンダー・27位タイにつけている。昨年覇者の安田祐香は2アンダー・15位タイ。2週連続優勝がかかる高橋彩華も同順位でプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
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