【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の山根涼羽が4月8日、自身のInstagramを更新。ユニット・ノースリーブスの楽曲「唇 触れず…」の衣装姿を披露した。【写真】炊飯器で10万バズったAKB48メンバー「大人っぽくて素敵」驚異の美脚衣装◆山根涼羽、黒ミニスカ衣装山根は「『唇 触れず⋯』衣装」とつづり、黒のミニスカートワンピース姿を披露。ツインテール姿で、黒のパンプスを合わせたスカートからスラリとした美しい脚が際立