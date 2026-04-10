“炊飯器で10万バズ”AKB48メンバー、黒ワンピ衣装からスラリ美脚「大人っぽくて素敵」「キラキラアイドルすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の山根涼羽が4月8日、自身のInstagramを更新。ユニット・ノースリーブスの楽曲「唇 触れず…」の衣装姿を披露した。
【写真】炊飯器で10万バズったAKB48メンバー「大人っぽくて素敵」驚異の美脚衣装
山根は「『唇 触れず⋯』衣装」とつづり、黒のミニスカートワンピース姿を披露。ツインテール姿で、黒のパンプスを合わせたスカートからスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「懐かしい衣装」「大人っぽくて素敵」「キラキラアイドルすぎる」「すごく似合ってる」などといった反響が寄せられている。
山根は2026年4月に「すき？」と記し、自身の写真とともに間違えて炊飯器の写真を添付し投稿。引用リポストで「まってなにこの炊飯器」と間違えたことを投稿し、10万いいねを超え“バズった”記録を持っている。（modelpress編集部）
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【写真】炊飯器で10万バズったAKB48メンバー「大人っぽくて素敵」驚異の美脚衣装
◆山根涼羽、黒ミニスカ衣装
山根は「『唇 触れず⋯』衣装」とつづり、黒のミニスカートワンピース姿を披露。ツインテール姿で、黒のパンプスを合わせたスカートからスラリとした美しい脚が際立っている。
◆山根涼羽の投稿が話題
この投稿にファンからは「懐かしい衣装」「大人っぽくて素敵」「キラキラアイドルすぎる」「すごく似合ってる」などといった反響が寄せられている。
山根は2026年4月に「すき？」と記し、自身の写真とともに間違えて炊飯器の写真を添付し投稿。引用リポストで「まってなにこの炊飯器」と間違えたことを投稿し、10万いいねを超え“バズった”記録を持っている。（modelpress編集部）
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