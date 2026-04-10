株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、日本を代表するYouTuber・HIKAKIN（ヒカキン）さんが自ら手がけた新ブランド「ONICHA」のペットボトル麦茶を、全国のセブン‐イレブン店舗で2026年4月21日（火）より順次発売する。■「楽しくワクワクする」体験を提供する新しい麦茶本商品は、日常的に飲用される麦茶において、“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの麦茶のイメージを覆す「楽しくワクワクする」