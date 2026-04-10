今週は阪神競馬場で桜花賞（芝1600m）が行われる。桜の女王の座を目指し18頭の精鋭が覇を競う。ここでは、過去10年からドリームコアとアランカールにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ドリームコアに「3.1.2.3」の追い風 これまで4戦3勝とキャリアを通じて安定した成績。勇躍GIの舞台に殴り込みをかけるのがドリームコアだ。現役時代に香港カップなどGI2勝の母ノームコアを持