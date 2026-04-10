野良猫や捨て猫が減らない5つの理由 野良猫や捨て猫が減らない背景を、個別に見ていけばキリがないほど、さまざまな事情があります。今回は、特に影響が大きいと考えられる5つを紹介していきます。 1.外猫の繁殖力を制御できていない 猫は非常に繁殖力が高い動物です。繁殖可能な猫が少しでもいれば、1年に2～3度の出産で爆発的に数が増えてしまいます。 1度に4～6匹ほどの子猫が生まれることも