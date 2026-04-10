【SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026】 開催日程：8月28～8月30日 会場：山梨県 山中湖交流プラザ きらら 【拡大画像へ】 講談社は、8月28日から8月30日にかけて開催される音楽フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」に、「週刊少年マガジン」ブースを出展すると発表した。 「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」は、スペースシャワー主催の