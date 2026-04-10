タレント・モデルの本田紗来（19）が9日、自身のインスタグラムで大学進学を報告した。 【写真】お姉ちゃんにソックリ!?スーツ姿もばっちりな本田紗来 本田は「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と発表。文字には起こさなかったが、「2026年度 明治大学入学式」と書かれた横断幕の前で、スーツ姿でほほえむ自身の写真を添えた。今年3月には明治大学付属八王子高等学校を卒業したことをイン