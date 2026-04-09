ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は９日、予選３日目が行われた。森永隆（３８＝山口）は６Ｒ、６コースからカド石倉洋行の仕掛けに乗って２着を確保。白星はないものの２、４、３、２着とまとめて得点率１４位で予選最終日を迎える。５８号機は２連率４０％の中堅上位機。レース後は「行き足もついて行けるようになった。出足、ターン回り系でいい足をしている。自分の好きな感じですね」