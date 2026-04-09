吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人の「ファンファーレと熱狂」が出演し、トークを繰り広げた。ファンファーレと熱狂ファンファーレと熱狂は、奥慎太郎とこうちゃんの2人が2018年に結成したコンビで、NSC大阪41期。 同期には、cacao、タイムキーパー、キャツミがいる。奥慎太郎は、大阪府岸和田市出身。学生時代はサッカー部で、芸人になる前には教師