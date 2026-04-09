メ～テレ（名古屋テレビ） 新生活や節約志向の高まりで、春からお弁当生活をしている方もいるのではないでしょうか。進化したお弁当グッズを取材しました。 物価高の影響で節約志向が高まり、今改めて注目されるお弁当。 名古屋・栄ロフトの売り場では、お弁当グッズのフェアが行われています。 電子レンジや食洗器対応だけでなく、新機能を備えた弁当グッズが並んでいます。 「かわいいデザインのものも多い