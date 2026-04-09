富士山静岡県警は9日、閉山中の富士山の5〜6合目に位置する宝永第1火口付近で心肺停止の男性を発見したと発表した。30代男性が滑落したとの情報があり、捜索していた。遭難者とみられ、身元の特定を進めている。県警によると、6日にポーランド国籍の男性から、新7合目付近で自身が滑落したと110番があった。救助された男性から事情を聴く中で、前を歩いていた日本人男性も滑落した可能性が明らかになった。日本人男性は単独