「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55Z875R（TVS REGZA）2位REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）4位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）5位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）6位REGZA55Z870N（TVS REGZA）7位REGZA43M550R（TVS REGZA）8位REGZA50Z670R（TVS REGZA）9位43P7K43P7K（TCL Corpora