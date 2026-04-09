元JALの「JA8910」航空機エンジンメーカーのGEエアロスペースの公式SNSアカウントが、「ジャンボ機」ボーイング747-400をベースにしたエンジンテスト機が「どこかへフライトを開始した」と投稿しました。この機は将来、一般的な「ジャンボ機」のイメージを覆すような姿へと変貌する可能性が濃厚です。【写真】えっ明らかにヘン…これが「変態エンジン配置モードの元JAL機」驚愕の全貌ですこの機体はJAL（日本航空）に旅客機と