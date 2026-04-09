韓国の7人組グループ・BTSが、9日、11日、12日に韓国・高陽総合運動場メインスタジアムでワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の幕を開ける。【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MV今回のワールドツアーは、高陽を皮切りに、東京、北米、欧州、南米、アジアなど、世界35都市で計85回にわたって開催される。韓国アーティストの単一ツアーとしては史上最多公演数となる。さらに、日本や中東での追加公演も予定