あなたの考えた名前が、これからの仮面女子の歴史に残るかも！？アイドルグループ仮面女子が、ファンネームを募集することになった。オフィシャルＳＮＳに貼られたリンク先のフォーマットから２０日まで、応募できる。ＢＴＳ＝ＡＲＭＹ（アーミー）、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ＝ＢＬＩＮＫ（ブリンク）のように、仮面女子のファンにはどのような名前がつくのか注目される。猪狩ともかは「今まで各ユニット（アリス十番・スチー