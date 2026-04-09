小学校再編に伴い、新たに開校した大町市の大町北部小学校で9日、開校式と入学式が行われました。9日、新たに開校したのは大町市の大町北部小学校です。大町市内では少子化に伴い、市内4つの小学校が3月で閉校し、大町北部小学校と大町南部小学校の2校に再編されました。大町北部小学校は、閉校した市内3つの小学校の2年生から6年生の児童452人が集まっています。大町北部小学校小田望実児童会長「新しい学校ということで、知