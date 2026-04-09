入学式や始業式など新たなスタートとなる春…学校が楽しかった！というお子さんもいれば、これから毎日、学校に行くのが憂欝…きょうは行けなかった…そういうお子さんもいるのではないでしょうか。学校にいけない子どもたちへの支援を取材しました。山口県内のとある中学校の一室…部屋には、ソファや個室があり、たくさんの本も並べられています。ステップアップルームと呼ばれる部屋です。（ステップアップルӦ