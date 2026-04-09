向こう一週間も、気圧が上昇と下降を繰り返します。特に、明日10日にかけては、広い範囲で下降による影響度が大きくなるでしょう。明日10日にかけて低気圧が発達しながら通過今日9日から明日10日にかけて、低気圧が発達しながら日本付近を通過します。このため、全国的に気圧が下降し、九州から北海道にかけて影響度が大きくなるでしょう。頭痛、めまい、首や肩のこり、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに十分な注意が必要です。1