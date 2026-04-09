東京女子プロレスは8日、東京・上野恩賜公園野外ステージで「ぽかぽか春プロレスin上野」を開催した。「インターナショナル・プリンセス王座次々期挑戦者決定5WAYマッチ」は3月に高校を卒業したばかりの風城ハルが制して、5月4日の後楽園ホール大会での挑戦権を得た。同王座を巡っては4月16日（日本時間17日）、米ネバダ州ラスベガス大会で王者・鈴芽が挑戦者ハットリ桜を迎え撃つ。その勝者にこの日の挑戦者決定戦を勝ち抜