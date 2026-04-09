UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 パリ・サンジェルマンとリバプールの第1戦が、4月9日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビ