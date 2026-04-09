この記事をまとめると ■バンコクの地方部では給油待ちの渋滞が頻発している ■場所によっては給油量の制限やその日分のガソリンが完売するケースがある ■ガソリンの供給が不安定でもバンコクの人たちはいつもどおりの生活を送っている印象だ バンコクでもガソリン高騰が止まらない 2026年3月末に出張でタイの首都バンコクを訪れた。訪れる前にはSNSでガソリンスタンドに給油を待つ車両の長い列といった混乱する動画が散見でき