元衆院議員の金子恵美氏が８日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、社民党の福島瑞穂党首についてコメントした。６日に行われた社民党の党首選には福島氏と大椿裕子元参院議員、ラサール石井副党首が立候補。投票の結果、福島氏と大椿氏の決選投票となり、福島氏が当選。当選後の会見には福島氏と大椿氏、ラサール氏が出席。しかし、報道陣が大椿氏らのコメントを求めると司会者が新党首の会見だとして拒否。発言を封じ