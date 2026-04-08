ボサボサ毛並みのまま、スヤスヤ寝ていたメルちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ヌッコの寝顔ほど尊いものはない」「やられきった満足感」「わぁぁぁ。幸せのかたまり」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方がメルちゃんの幸せそうな寝顔を見て心が和んだみたいです。 Threadsアカウント「大天使めるたん」では、猫のメルちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています