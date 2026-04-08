しげの秀一『頭文字D』（講談社）デザインの「Zippo 『頭文字D』 ブルーチタン model 藤原拓海」が楽天市場にて販売開始された。 【写真】「曲がる！！／曲がってくれオレのハチロク！！」 本商品は『頭文字D』とZIPPOのコラボレーションモデルであり、150個限定で販売されるアイテム。『頭文字D』の作中でも主人公「藤原拓海」が登場する印象的な名シーンを、ブルーチタニウムのボディにレー