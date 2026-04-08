火災で焼失した山口サビエル記念聖堂の再建に尽力したドメニコ・ヴィタリ神父が今月5日、88歳で亡くなりました。故郷・イタリアから遠く離れた山口県で長く活動し、多くの人々の心に寄り添ってきました。1991年9月5日。山口サビエル記念聖堂が火災で焼失しました。日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルが山口を訪れて400年となる1952年に建てられて以来、山口市のシンボルでもありました。（ドメニコ・ヴィタリ神父）「