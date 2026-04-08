「山村御流いけばな展」で「大堀相馬焼」の花器にシャクヤクとトチノキを生けた作品を鑑賞される紀子さまと佳子さま＝8日午前、東京都中央区秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは8日、東京都中央区の日本橋高島屋を訪れ「山村御流いけばな展」を鑑賞された。東日本大震災から15年に際して追悼の思いを込め、被災した福島県浪江町の伝統工芸品「大堀相馬焼」の花器にシャクヤクとトチノキを生けた作品の説明を聞き、紀子さまは「忘れ