【モデルプレス＝2026/04/08】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2026年4月のカバーモデルを飾った乃木坂46。4月8日発売の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』で初の表題曲センターを務める池田瑛紗（いけだ・てれさ／23）に、センター抜擢の心境やMV撮影の裏話などを語ってもらった。【写真】乃木坂46センター抜擢の5期生美女◆池田瑛紗、表題曲初センター抜擢の心境― 『最後に階段を駆け上がっ