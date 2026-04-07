国内二輪の新車ラインナップからキャブレターが姿を消して約20年。すっかり過去の技術となってしまったわけですが、そのわりには現代も好調なキャブレター車が世にあふれていると思いませんか？ バイクパーツでも生活用品でも文房具でも、シンプルなアナログ製品ってビックリするくらい長持ちするんです。しかも消耗品や補修材があればさらに長持ち。キャブレターの場合は、過去にモトメガネで何度か紹