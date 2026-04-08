テレビ東京で2026年4月8日（水）より、人が行き交い、暮らしが続く街にスポットを当てる紀行・ドキュメンタリー番組『夕陽の余韻』がスタートする。【写真】「最近父性が芽生えてきた…」と語る稲垣吾郎さん放送は毎週水曜日22時58分〜23時06分。ナレーターを稲垣吾郎が務める。毎回ひとつの街を訪れ、そこに息づく日常や風景を丁寧に映し出す。そして、クライマックスは夕暮れのひととき。街に残る夕陽の余韻と、静かに明日へ続い