近畿では、昨日7日の午後は北風が強まり、今朝(8日)は花冷えとなりました。日中は一転して気温が上がり、過ごしやすい陽気に。10日(金)は広く雨で、日中は短時間の強い雨に注意が必要です。この先は極端な冷え込みはないものの、気温の変化が大きく、週末(10日〜12日)は京都市など夏日になる所もありそうです。服装で上手に調節してお過ごしください。今朝(8日)は花冷え日中は気温上昇で日差しぽかぽか今朝(8日)は、上空に流れ込