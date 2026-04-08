Anthropicが「Claude Mythos Preview」を一部の組織を対象に提供開始したことを2026年4月7日に発表しました。Claude Mythos Previewは「ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見して悪用する」という能力が極めて高く、すでにLinuxやOpenBSDに存在する重大な脆弱性を大量に発見しています。AnthropicはAIの発展に伴うセキュリティリスクの増加に対応するべく、MicrosoftやAppleやLinux Foundationなどの組織を支援する「Project Gl