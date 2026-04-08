県内各地の小学校で始業式が行われました。このうち全校児童214人の下関市の名陵小学校でも、始業式が行われ、長廻 修校長が、新しい学年になった心構えを伝えました。（長廻 修校長）「モデルを持つといいと思います。モデルというのは、目指す人のことです。こんな人になりたいな、6年生でもいい、先生たちでもいい、お父さんのお母さんでもいい」「新しい自分になる第一歩が挑戦です」続いて、クラス担任の発表が行われました。