国民民主党の玉木代表は8日、自身のSNSに投稿し、アメリカとイランの停戦合意について、「ポイントはホルムズ海峡の開放が実現するのかどうか」と指摘した。アメリカとイランの停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は、両国が2週間の即時停戦に合意したと発表した。玉木氏は投稿の中で、「ポイントは条件とされているホルムズ海峡の開放が本当に実現するのかどうか」とつづった。その上で、「日本関係船舶をはじめ全ての国