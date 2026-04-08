開催：2026.4.8会場：ヤンキースタジアム結果：[ヤンキース] 5 - 3 [アスレチックス]MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。2回裏、7番 アメド・ロサリオ 初球を打ってレフトスタンドへのホー