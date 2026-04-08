ひき肉の代わりに豚こま肉を使って、肉々しさがぐっと増した麻婆豆腐。しっかりとしたうまみとこくがありながら、やさしい味わいで食べやすいのが魅力です。焼いてから加えることで香ばしさもアップし、ボリューム満点でどんぶりにもぴったり。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。豚こま麻婆豆腐材料（2人分）豚こま切れ肉……250g木綿豆腐……1丁（約300g）ねぎ（小）……1/2本（約40g）にんにくのすりおろし……