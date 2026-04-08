ひき肉よりいい！肉肉しさとボリューム爆上がり『豚こま麻婆豆腐』が最高。丼にも
ひき肉の代わりに豚こま肉を使って、肉々しさがぐっと増した麻婆豆腐。しっかりとしたうまみとこくがありながら、やさしい味わいで食べやすいのが魅力です。焼いてから加えることで香ばしさもアップし、ボリューム満点でどんぶりにもぴったり。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。
豚こま麻婆豆腐
材料（2人分）
豚こま切れ肉……250g
木綿豆腐……1丁（約300g）
ねぎ（小）……1/2本（約40g）
にんにくのすりおろし……小さじ1
しょうがのすりおろし……小さじ1
豆板醤……小さじ1
〈A〉
水……1/2カップ
砂糖……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1と1/2
みそ……大さじ1
〈水溶き片栗粉〉
片栗粉……小さじ2
水……小さじ4
サラダ油……大さじ1
好みで粉山椒……適宜
作り方
（1）下ごしらえをする
ねぎは斜め薄切りにする。豆腐は2cm角に切る。豚肉はパックから取り出したままの状態で幅2cmに切る。〈A〉、水溶き片栗粉の材料はそれぞれ混ぜる。
（2）豚肉、ねぎを炒める
フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を広げ入れる。2分焼いて上下を返し、ねぎ、にんにく、しょうが、豆板醤を加えて1分炒める。
（3）豆腐を加えて煮る
〈A〉を加えて煮立て、充分に煮立ったら豆腐を加え、フライパンを揺すりながら2分ほど煮る。
（4）とろみをつける
水溶き片栗粉をもう一度混ぜて少しずつ加え、へらで混ぜながらとろみをつける。そのまま1分ほど煮る。器に盛り、好みで粉山椒をふる。
こくとうまみがあとを引くおいしさ！ できたてをぜひ味わってみてください。ボリューム満点で満足感たっぷりの麻婆豆腐。ご飯と一緒にぜひどうぞ。
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。