ひき肉よりいい！肉肉しさとボリューム爆上がり『豚こま麻婆豆腐』が最高。丼にも

ひき肉の代わりに豚こま肉を使って、肉々しさがぐっと増した麻婆豆腐。しっかりとしたうまみとこくがありながら、やさしい味わいで食べやすいのが魅力です。焼いてから加えることで香ばしさもアップし、ボリューム満点でどんぶりにもぴったり。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。

豚こま麻婆豆腐

材料（2人分）

豚こま切れ肉……250g

木綿豆腐……1丁（約300g）

ねぎ（小）……1/2本（約40g）

にんにくのすりおろし……小さじ1

しょうがのすりおろし……小さじ1

豆板醤……小さじ1

〈A〉

水……1/2カップ

砂糖……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ1と1/2

みそ……大さじ1

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……小さじ2

水……小さじ4

サラダ油……大さじ1

好みで粉山椒……適宜

作り方

（1）下ごしらえをする

ねぎは斜め薄切りにする。豆腐は2cm角に切る。豚肉はパックから取り出したままの状態で幅2cmに切る。〈A〉、水溶き片栗粉の材料はそれぞれ混ぜる。

（2）豚肉、ねぎを炒める

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を広げ入れる。2分焼いて上下を返し、ねぎ、にんにく、しょうが、豆板醤を加えて1分炒める。

（3）豆腐を加えて煮る

〈A〉を加えて煮立て、充分に煮立ったら豆腐を加え、フライパンを揺すりながら2分ほど煮る。

（4）とろみをつける

水溶き片栗粉をもう一度混ぜて少しずつ加え、へらで混ぜながらとろみをつける。そのまま1分ほど煮る。器に盛り、好みで粉山椒をふる。

こくとうまみがあとを引くおいしさ！ できたてをぜひ味わってみてください。ボリューム満点で満足感たっぷりの麻婆豆腐。ご飯と一緒にぜひどうぞ。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）