【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの楽曲「My Body」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。 ■HANA、計7曲が1億回突破 「My Body」は、2025年10月13日にデジタルリリースされた楽曲。2月にリリースされ、総合アルバム・チャート“Hot Albums”で3週連続首位を獲得した最新アルバム『HANA』にも収録されている。作詞にはメンバーの