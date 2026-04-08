経営学の知識を軸に、より良いリーダーシップを振るえるようになることを目指す『リーダーシップの科学』。良いリーダーを目指して試行錯誤するリーダーに、新たな視点を提示する1冊だ。本稿では、本書の発売を記念して、著者である鈴木竜太氏に寄稿いただいた。リーダーと部下との関係も、基本は「人間関係」初めて部下を持つと、人は「理想のリーダー像」を考え始める。「強いリーダーシップで引っ張るべきなのか。」「それと