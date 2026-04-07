都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、4月3日～5日に横浜にて開催された。 （関連：【画像あり】都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』ライブ写真全70枚） 本イベントは、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaという“音楽の街”横浜を代表する3会場と臨港パークを使い、アーティス