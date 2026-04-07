県は今年度、賃上げを行った中小企業などに最大300万円の奨励金を支給することにしていて、きょう（7日）から申請の受付を開始しました。支給額は昨年度の100万円から3倍に引き上げられ、賃上げの後押しを強めます。（村岡知事）「企業に対する後押しが強くなり、県としても（賃上げを）してほしいという強いメッセージにもなる。県全体で賃上げがより進んでいくことを達成したい」県の賃金引上げ応援奨励金は、定期昇給分を