山口市にある国宝「瑠璃光寺五重塔」の話題です。「令和の大改修」に伴い、塔から別の場所に移されていた本尊が、きょう 4年ぶりに元の場所に戻されました。五重塔に戻されることになったのは「令和の大改修」にあわせ2022年6月からお堂で一般公開されていた、2つの坐像です。平安後期＝12世紀につくられたとみられる本尊「阿弥陀如来坐像」と・・・「大内義弘公」の銅像。五重塔は、義弘公のために建てられた供養塔です。作業は午