石川県の山野知事は7日、就任後初めて能登の各市や町を訪問しました。珠洲市をスタートして、能登町、穴水町、輪島市、志賀町、七尾市、中能登町。それぞれの市長、町長と顔を合わせて、被災地の現状と課題の把握に奔走しています。午前9時前。珠洲市役所の前で待つ泉谷市長。珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「(会うのは)知事選後、初めてですね」そこに訪れたのは…「おはようございます」「朝早くから、まずは当選改めておめで